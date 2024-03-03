Filede dev derbi: Fenerbahçe Opet - VakıfBank

Vodafone Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Opet evinde VakıfBank'ı konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filede dev derbi: Fenerbahçe Opet - VakıfBank
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03 Mart 2024 00:32
Vodafone Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Opet evinde VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Sultanlar Ligi'nde oynadığı 21 maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe Opet, ligin zirvesinde bulunuyor. Aynı galibiyet sayısına sahip olan VakıfBank ise ligin üçüncü sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe Opet, son olarak CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Stuttgart'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

VakıfBank ise son şampiyon olarak yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Imoco'ya yine 3-1 kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.
 Fenerbahçe Opet, rakibini ligin ilk devresinde deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

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