Ferrari'den Charles Leclerc'e dev kontrat

Formula 1'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Red Bull dominasyonunun kurbanı olan Ferrari, gelecek sezonlarda iddialı bir konuma geçmek için harekete geçti.



DEV KONTRAT YOLDA



Corriere Dello Sport'un haberine Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme uzatmak için harekete geçti ve görüşmelerde son düzlüğe çıkıldı.



Haberin detaylarında, Ferrari'nin sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Charles Leclerc ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme önerdiği ve Charles Leclerc'in bu sözleşmeyi kabul ettiği takdirde senelik 50 milyon euro net ücret kazanacağı söylendi



Charles Leclerc bu sözleşmeyi imzaladığı takdirde gridin en yüksek ücretlerinden birine sahip olacak ve aynı zamanda bir takımla en uzun sözleşmeye sahip sürücü konumuna gelecek.



Ayrıca Ferrari, İspanyol sürücüsü Carlos Sainz JR ile de sözleşme için anlaşmaya vardığı ve yeni sözleşmenin 2026'ya kadar olacağı da iddia edildi.





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