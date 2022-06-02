Fernando Martins, son kararını veriyor!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a transfer olan ve gösterdiği performansla pek çok takımı peşine takan Fernando Lucas Martins, geleceği için karar aşamasına geldi. Brezilyalı futbolcu, gelen yüksek teklifli kontratları ikinci plana atarak, Antalyaspor'a yeşil ışık yaktı. Kırmızı-Beyazlılarla prensipte anlaşmaya varan 30 yaşındaki futbolcu, küçük pürüzlerin aşılması halinde yeni sözleşmeye imzasını atacak.



4 KULÜBÜ REDDETTİ



Süper Lig'den Fenerbahçe ile Trabzonspor, İngiltere'den Hull City ve Suudi Arabistan'dan Al Shabab'ın tekliflerine onay vermeyen Fernando Lucas Martins, Antalyaspor tercihini ilk sıraya aldı. Fernando, maddi olarak Antalyaspor'dan daha yüksek teklifte bulunan söz konusu 4 kulübü beklemeye aldı. Başarılı futbolcu, son görüşmelerin ardından resmi olarak yol haritasını belirleyecek.



SUMUDICA İSTİYOR



Fenerbahçe, Trabzonspor ve Hull City'nin resmi olarak transfer görüşmesi yaptığı Fernando'ya en yüksek teklif ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'dan geldi. Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan ve şu an Al Shabab'ın başarısı için ter döken Teknik Direktör Marius Sumudica, Fernando'yu ısrarla istiyor. Al Shabab'da görev yapan Rumen teknik adamın raporuyla Fernando ile görüşen Arap yöneticiler, yıllık yaklaşık 3 milyon euro teklifte bulunmasına karşın Brezilyalı futbolcunun, bu teklife onay vermediği ve ilk tercih olarak Antalyaspor'u belirlediği öğrenildi.



1 HAFTA İÇİNDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR



Pürüzlerin halledilmesi halinde Fernando ile yeni sözleşme imzalayacak Antalyaspor, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde düşük miktarlı yer alan serbest kalma maddesinin bedeli de yükseltilecek. 4 ayda Antalyaspor'dan 225 bin euro kazanan Fernando'nun gelecek sezonki sözleşmesinde 600 bin euro yazacaktı. İmzaların atılması halinde Fernando'nun maaşına ciddi bir zam yapılacak. (Antalya Lider Gazetesi)





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