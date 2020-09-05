Fenerbahçe'nin "Yeni Terminatörü" ve yapay zeka

Selim Koray yazıyor

Yapay zeka, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir.



İngilizce artificial intelligence kavramının akronimi olan AI sözcüğü de bilişimde sıklıkla kullanılır. Yapay zeka çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye yöneliktir. (Wikipedia)



Elimizdeki maddi imkanlara oranla Fenerbahçe'ye en uygun santrforu yapay zeka vasıtasıyla bilgisayara seçtirebilmek için ilk önce Fenerbahçe'nin ligdeki rakiplerini, Fenerbahçe'nin takım yapısını, oyun planını, saha içi dizilişini, taktiklerini bilmek ve tüm bunların ışığında yeni santrforda aradığımız özellikleri bilgisayara girmek gerekir ki bilgisayar tüm dünyadaki veri tabanları ve videoları inceleyip bize aradığımız santrforu bulabilsin.



Tabii ki bunları yapabilmek şimdilik hayal çünkü ilk önce söz konusu teknolojiye yıllarca yatırım yapmak ve bununla beraber Erol Bulut'un düşünce yapısını bilgisayara öğretmek lazım. Böylesine bir teknoloji devrede olmadığı için elimizdeki kısıtlı veriler ve hafızamızda yer etmiş bilgi ve tecrübe kadar yazabiliyoruz.



Forvet seçerken en önemli konu rakip takımların savunma anlayışı, Fenerbahçe'nin genel yapısı ve hücum varyasyonlarıdır.



Her santrfor top tekniği, hızı, karakteri, zekası gibi temel özellikleri dışında oyun stili, golleri nasıl attığı (sağ/sol ayak, kafa vb.), sırtı rakibe dönük haldeyken topla iletişimi (topla oynama becerisi, topu saklayabilmesi, pas açılarını görebilmesi, gerekli boşluklara pas atabilmesi), asist özelliği, top kaybı halinde gösterdiği reaksiyon, kontrataklara olan katkısı, topsuz oyundaki koşu mesafesi, genel hareketliliği ve maç başı attığı depar sayısı gibi kriterler ile değerlendirilir.



Fenerbahçe takımı geçen senelerin aksine, epey yetenekli oyunculardan kurulu ve hem kanatlarıyla hem de ceza sahası etrafında topu dar alanda tutabilecek oyuncularıyla çok donanımlı bir görüntü çiziyor. Dolayısıyla bize Thiam, Ferdi, Mert Hakan, Sosa ile iyi top alışverişi yapabilecek yani üstün top tekniği olan ve topu filelere gönderebilecek bir santrfor yeterli.



Tabii ki bu özelliklerin bazıları tüm santrforlarda bir miktar var. Mühim olan Fenerbahçe'nin oynayacağı oyuna uyacak olan santrfor profilinin özelliklerini doğru belirlemek ve doğru oyuncuyu seçmektir.



Tüm bunların ışığında, bana göre Fenerbahçe forvetinden asıl beklenilen özellikler gol vuruşu becerisi ve üstün top tekniğidir. Zira diğer işleri yapacak çok sayıda oyuncumuz hücum bölgesinde zaten var.



