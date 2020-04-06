Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti!

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Radomir Antic, hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti!
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06 Nisan 2020 21:04
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan Radomir Antic'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.

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