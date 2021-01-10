3'te 3'lük bir seriyle Erzurum'a giden Fenerbahçe deplasmandan 4. galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Erzurum'da uzun süre sonra ilk kez bir gündüz maçı oynayacak sarı lacivertlilerin, soğuğa ve gündüz maçına nasıl bir reaksiyon vereceği merakla bekleniyor. Güneşli bir havada başlayacak maç, 2. yarıda güneşin etkisini yitirmesiyle sert soğuk altında oynanacak.Saat 16.00'daki maçın -1 derecede başlaması ancak maçın ikinci arısından itibaren hava sıcaklığının -6'ya kadar düşmesi bekleniyor. Soğuk havaya karşı termal içlik önlemi alınırken, futbolcuların Erzurum'un yüksek rakımından olumsuz etkilenmelerini en aza indirmek için yanlarında oksijen tüpleri de götürülüyor.Kanarya'da Thiam'ın Erzurum'da da ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kanatlarda da Sinan-valencia'ya şans vermesi beklenen Erol Bulut'un orta sahada Gustavo-Ozan-Pelkas, önlerinde de Mert Hakan'ı sahaya süreceği tahmin ediliyor. Defansta ise Sadık'ın yerine ilk 11'de Serdar forma giyecek.Erol Bulut'un Erzurum karşısına Kasımpaşa taktiğiyle çıkmayı düşündüğü öğrenilirken, hızlı çıkışlarıyla puan kovalayacak rakibe karşı Nazım, Serdar, Tisserand ve Caner'den oluşması beklenen defans kurgusu kontra hücuma karşı taktik çalıştı.