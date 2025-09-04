04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe, Zalazar'ı istiyor!

Kerem, Asensio ve Ederson transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, orta saha için rotayı Portekiz'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Uruguaylı yıldız Rodrigo Zalazar'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 04 Eylül 2025 08:26 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 08:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Zalazar'ı istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferlerini art arda duyurarak taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
 
Portekiz basınına göre, Sarı-lacivertliler, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için gözünü Braga'nın yıldız ismi Rodrigo Zalazar'a çevirdi.
 
19 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST
 
2023-2024 sezonunda 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Braga'ya transfer olan 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
 
Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen Zalazar, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
 
BÜYÜK KATKI SAĞLADI
 
1.78 cm boyundaki dinamik orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi elemelerinde ise 6 maçta 3 gol atarak Braga'nın gruplara kalmasında önemli rol oynadı.
 
Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması ve transferin seyrinin Braga'nın taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
