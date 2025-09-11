Fenerbahçe'ye Semedo'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli takıma bu maç öncesi müjdeli bir haber geldi. Fenerbahçe'nin, Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlık yaşayan Nelson Semedo, çalışmalara başladı.
Portekizli futbolcu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 6 maçta forma şansı bulmuştu.
