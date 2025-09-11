Fenerbahçe'ye Semedo'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nelson Semedo çalışmalara başladı.

calendar 11 Eylül 2025 15:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Semedo'dan müjdeli haber!
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli takıma bu maç öncesi müjdeli bir haber geldi. Fenerbahçe'nin, Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlık yaşayan Nelson Semedo, çalışmalara başladı.

Portekizli futbolcu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 6 maçta forma şansı bulmuştu.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
