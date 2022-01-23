Fenerbahçe Opet, VakıfBank engelini aşamadı!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi Vakıfbank 3-1 kazandı.



VakıfBank 14. galibiyetini alarak liderliğe yükselirken, Fenerbahçe Opet üçüncü yenilgisini alarak ikinci sıraya geriledi.



Birinci sete iyi başlayan VakıfBank, etkili olan servislerle 5-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarla sayılar bularak 24-20 üstünlük yakaladı. Bartsch-Hackley ve Haak ikilisiyle sayılar bulan VakıfBank, Zehra ile de etkili olarak ilk seti 27-25 ile lehine çevirmeyi bildi.



İkinci set iki takımın yaptığı karşılıklı ataklar çekişmeli geçti. 22-22 beraberliğin ardından Fenerbahçe Opet, Vargas ile sayı bularak seti 25-23 aldı ve maçta 1-1 eşitliği yakaladı.



Üçüncü sete VakıfBank iyi başlamasına rağmen sarı-lacivertli ekip dengeyi kurmayı başardı. 17-17 beraberlik sonrası Zehra'nın bloklarıyla rakibini durduran VakıfBank, seti 25-21 kazandı.



Dördüncü sette çok etkili ataklar yapan VakıfBank, Haak'ın smaçlarıyla sayı buldu. Rakibi karşısında iyi savunma yapan VakıfBank seti 25-10 aldı ve rakibine 3-1 üstünlük kurdu.



Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut



Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Vargas, Popovic, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Cristina)



VakıfBank: Buket Gülübay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Ayşe Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Aylin Acar)



Setler: 25-27, 25-23, 21-25, 10-25



Süre: 112 dakika (31, 29, 30, 22)





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