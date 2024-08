Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Sociedad:



UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu kura çekimi gerçekleştiriliyor.Slavia Prag (D), Manchester United,Tottenham, Ajax (D),E. Frankfurt, Ajax (D),Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, ElfsborgRangers, Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo, Viktoria, Twente, FCSBMan United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, AnderlechtTottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, NiceRoma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, BeşiktaşPorto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, TwenteRoma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, ElfsborgFrankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, AthleticRoma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg.UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katılacak.