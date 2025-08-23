Fenerbahçe Kocaelispor maçý canlý izle (Þifresiz, Ücretsiz) | beIN Sports 1 FB - Kocaeli maçý canlý izle
Fenerbahçe - Kocaelispor maçý izleme linki | beIN Sports 1'den canlý izlenebilecek olan Fenerbahçe - Kocaelispor maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kocaelispor maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Fenerbahçe - Kocaelispor maçý canlý yayýn izleme detaylarý
Fenerbahçe, Kocaelispor karþýsýnda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarý-lacivertlilerde Göztepe maçýnda kýrmýzý kart gören Jayden Oosterwolde, cezasý nedeniyle takýmýný yalnýz býrakacak. Sakatlýklarý bulunan Mert Hakan Yandaþ, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Dorgeles Nene, ilk maçýna çýkacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karþýsýnda ilk maçýna çýkacak. Avusturya'nýn Salzburg Kulübünden sarý-lacivertli takýma katýlan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun þans vermesi durumunda forma giyebilecek.
41. randevu
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karþý karþýya gelecek. Ýki takýmýn bugüne dek mücadele verdiði 40 karþýlaþmada, sarý-lacivertlilerin üstünlüðü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 20 kez maðlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandý. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Sarý-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandýrýrken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaþadý. Ýki takým ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karþý karþýya gelmiþ ve Fenerbahçe'nin ev sahipliðinde oynanan müsabaka 1-1 eþitlikle sonuçlanmýþtý.
Kadýköy'de hiç kaybetmedi
Fenerbahçe, ev sahibi sýfatýyla çýktýðý hiçbir müsabakada rakibine boyun eðmedi. Sarý-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çýkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaþadý. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.
Farklý skorlar
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasýnda oynanan müsabakalar, farklý skorlara da sahne oldu. Ýki takým arasýnda oynanan lig maçlarýnda sarý-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla maðlup etmeyi baþardý. Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dýþarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarýnda da ayný skorla kazanmayý bildi. Sarý-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarýnda da rakibini 5-1 maðlup etti. Ýki takým arasýnda oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarý-lacivertliler 4-3 kazandýðý müsabaka olarak kayýtlara geçti.
FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR MAÇI HAKEMÝ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Kocaelispor'u konuk edecek. Chobani Stadý'nda oynanacak vesaat 21.30'da baþlayacak müsabakayý hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karþýlaþmada VAR hakemi olarak Kadir Saðlam görev yapacak.
FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR: FORM DURUMLARI
Avrupa kupasýndaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasýný maç oynamadan geçen sarý-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanýndan golsüz beraberlikle ayrýlmýþtý. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarý önündeki ilk karþýlaþmayý kazanmayý hedefliyor. Trabzonspor ve Samsunspor maçlarýndan maðlubiyetle ayrýlan Kocaelispor, Fenerbahçe karþýsýnda ligdeki ilk puan ya da puanlarýný almaya çalýþacak. Yeþil-siyahlý ekipte, kart cezalýsý Samet Yalçýn ile sakatlýðý bulunan Mateusz Wieteska karþýlaþmada forma giyemeyecek.
