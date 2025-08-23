Haber Tarihi: 23 Aðustos 2025 21:01 - Güncelleme Tarihi: 23 Aðustos 2025 21:01

Fenerbahçe Kocaelispor maçý canlý izle (Þifresiz, Ücretsiz) | beIN Sports 1 FB - Kocaeli maçý canlý izle

Fenerbahçe - Kocaelispor maçý izleme linki | Fenerbahçe - Kocaelispor maçýný Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadýþýdýr. beIN Sports 1'den canlý izlenebilecek olan Fenerbahçe - Kocaelispor maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kocaelispor maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Fenerbahçe - Kocaelispor maçý canlý yayýn izleme detaylarý

Fenerbahçe Kocaelispor maçý canlý izle (Þifresiz, Ücretsiz) | beIN Sports 1 FB - Kocaeli maçý canlý izle
Abone Ol
Fenerbahçe Kocaelispor maçý bein Sports þifresiz link! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Fenerbahçe ile Kocaelispor Chobani Stadyumu'nda karþý karþýya geliyor. Bu maçý reklamsýz, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke týklayarak Digitürk'e abone olmalýsýnýz. Süper Lig maçlarýnýn tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçlarý canlý olarak seyredebilirsiniz. Ýþte maçtan son dakika geliþmeleri... FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR MAÇI HANGÝ RADYODA?

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasýndaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlý olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekanslarý þu þekildedir: 95.6 Ýstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 Ýzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya týklayarak ulaþabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR MAÇINI CANLI DÝNLE

FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR BEIN SPORTS HABER ÝZLE



MUHTEMEL 11'LER


Fenerbahçe: Ýrfan Can Eðribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Tarkan, Appindangoye, Haidara, Mesut Can, Show, Nonge, Oðulcan, Mendes, Petkovic.



Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kocaelispor karþýsýnda 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarý-lacivertlilerde Göztepe maçýnda kýrmýzý kart gören Jayden Oosterwolde, cezasý nedeniyle takýmýný yalnýz býrakacak. Sakatlýklarý bulunan Mert Hakan Yandaþ, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Dorgeles Nene, ilk maçýna çýkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karþýsýnda ilk maçýna çýkacak. Avusturya'nýn Salzburg Kulübünden sarý-lacivertli takýma katýlan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun þans vermesi durumunda forma giyebilecek.

41. randevu

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karþý karþýya gelecek. Ýki takýmýn bugüne dek mücadele verdiði 40 karþýlaþmada, sarý-lacivertlilerin üstünlüðü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 20 kez maðlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandý. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Sarý-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandýrýrken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaþadý. Ýki takým ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karþý karþýya gelmiþ ve Fenerbahçe'nin ev sahipliðinde oynanan müsabaka 1-1 eþitlikle sonuçlanmýþtý.

Kadýköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, ev sahibi sýfatýyla çýktýðý hiçbir müsabakada rakibine boyun eðmedi. Sarý-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çýkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaþadý. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Farklý skorlar

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasýnda oynanan müsabakalar, farklý skorlara da sahne oldu. Ýki takým arasýnda oynanan lig maçlarýnda sarý-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla maðlup etmeyi baþardý. Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dýþarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarýnda da ayný skorla kazanmayý bildi. Sarý-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarýnda da rakibini 5-1 maðlup etti. Ýki takým arasýnda oynanan en gollü maç ise 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarý-lacivertliler 4-3 kazandýðý müsabaka olarak kayýtlara geçti.

FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR MAÇI HAKEMÝ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Kocaelispor'u konuk edecek. Chobani Stadý'nda oynanacak vesaat 21.30'da baþlayacak müsabakayý hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karþýlaþmada VAR hakemi olarak Kadir Saðlam görev yapacak.

FENERBAHÇE KOCAELÝSPOR: FORM DURUMLARI

Avrupa kupasýndaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasýný maç oynamadan geçen sarý-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanýndan golsüz beraberlikle ayrýlmýþtý. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarý önündeki ilk karþýlaþmayý kazanmayý hedefliyor. Trabzonspor ve Samsunspor maçlarýndan maðlubiyetle ayrýlan Kocaelispor, Fenerbahçe karþýsýnda ligdeki ilk puan ya da puanlarýný almaya çalýþacak. Yeþil-siyahlý ekipte, kart cezalýsý Samet Yalçýn ile sakatlýðý bulunan Mateusz Wieteska karþýlaþmada forma giyemeyecek.

TUTTUR'DA 1000 TL HEDÝYE ÝLE OYNA


Haber ile daha fazlasýna ulaþýn:
Gündem

Diðer Haberler

Kocaelispor'dan 16 yýl sonra bir ilk! Kocaelispor Kocaelispor'dan 16 yýl sonra bir ilk!
Yusuf Yazýcý, Olympiakos'a galibiyeti getirdi! Yunanistan Ligi Yusuf Yazýcý, Olympiakos'a galibiyeti getirdi!
Altý gollü maçta kazanan çýkmadý: Dortmund - Pauli B. Dortmund Altý gollü maçta kazanan çýkmadý: Dortmund - Pauli
Galatasaray'da Wilfried Singo geliþmesi! Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Singo geliþmesi!
Altý gollü maçta kazanan PSV! Dünya Futbolu Altý gollü maçta kazanan PSV!
Galatasaray'dan kanat hamlesi: Geny Catamo! Galatasaray Galatasaray'dan kanat hamlesi: Geny Catamo!
Arsenal'den evinde beþ gollü rahat galibiyet! Arsenal Arsenal'den evinde beþ gollü rahat galibiyet!
De Bruyne siftah yaptý, Napoli kazandý! Napoli De Bruyne siftah yaptý, Napoli kazandý!
Esenler Erokspor, evinde rahat kazandý Spor Toto 1. Lig Esenler Erokspor, evinde rahat kazandý
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Zaniolo için pazarlýk sürüyor
2
Barýþ Alper Yýlmaz için kadro dýþý yanýtý!
3
Galatasaray, Barcelona'nýn genç yeteneði için devrede
4
Kemerburgaz'da toplantý: Barýþ Alper ve Okan Buruk
5
Fenerbahçe - Kocaelispor: 11'ler
6
Edson Alvarez, Fenerbahçe'de
7
Fenerbahçe'de sýra ayrýlýða geldi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasýna Dön
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.