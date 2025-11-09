Haber Tarihi: 09 Kasım 2025 19:37 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 19:37

Fenerbahçe Kayserispor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Fenerbahçe - Kayserispor maçı bein Sports yayını | Fenerbahçe - Kayserispor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Kayserispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Kayserispor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Abone Ol
Fenerbahçe Kayserispor maçı bedava bein Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



2 İSİM KART CEZA SINIRINDA


Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.

KEREM 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR, LİGDE 49. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 48 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 110 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

KADIKÖY'DE 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 25. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe, 67 gol atarken konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, Kayserispor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 sona ermişti.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.


FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU

Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.


MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri 



Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswill, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Abdülkerim Bardakçı: 'Yenmeliydik, bunlar bahane değil!' Galatasaray Abdülkerim Bardakçı: "Yenmeliydik, bunlar bahane değil!"
Uğur Meleke: 'Sane, kesinlikle maç seçiyor' Galatasaray Uğur Meleke: "Sane, kesinlikle maç seçiyor"
Okan Buruk'lu Galatasaray'da bir ilk! Galatasaray Okan Buruk'lu Galatasaray'da bir ilk!
Emre Aşık'tan Galatasaray savunmasına tepki! Galatasaray Emre Aşık'tan Galatasaray savunmasına tepki!
Kadıköy'de Galatasaray maçı sonrası sevinç Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray maçı sonrası sevinç
Galatasaray ligde 19 maç sonra mağlup oldu Galatasaray Galatasaray ligde 19 maç sonra mağlup oldu
Selçuk İnan, ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti! Kocaelispor Selçuk İnan, ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti!
Kocaelispor'dan 41 yıl sonra tarihi zafer Kocaelispor Kocaelispor'dan 41 yıl sonra tarihi zafer
Crystal Palace - Brighton maçı sessiz Brighton Crystal Palace - Brighton maçı sessiz
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kocaelispor - Galatasaray: 11'ler
2
Fenerbahçe - Kayserispor: 11'ler
3
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Franculino Dju
4
Como'da Diego Carlos farkı!
5
Bahis soruşturmasında futbolcular açıklanacak!
6
Kocaelispor kırmızı kart bekledi
7
Montella'nın 'İrfan Can' kararının arkasındaki gerçek

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.