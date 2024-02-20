Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 12:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 12:51

Fenerbahçe Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa biletleri ne zaman satışa çıkacak? .

Fenerbahçe Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Çıktığı zaman haberimizde yer alacak. 
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