Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri: 2023 FB-GS maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?



FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Ancak derbi gününe 1 gün kala Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin genel satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Derbi bu sezon 24 Aralık Pazar günü oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin de 22 Aralık veya 23 Aralık'ta genel satışa çıkması beklenmektedir. Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyeleri, Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri ise 2-3 gün öncesinden biletleri satın alabilecek.



FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.

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