Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belli olacağı kritik maça kısa bir süre kaldı. Final serisinin 5. maçını kazanan takım lig tarihinin 40. şampiyonu olacak. 12 yıl aranın ardından şampiyonluğa uzanmak isteyen Eczacıbaşı Dynavit, seride geriye düşmesine rağmen 4. karşılaşmayı kazanarak kritik karşılaşma öncesinde moral depoladı. Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunurken Fenerbahçe Opet, geçtiğimiz yıl kupanın sahibi olmuştu. Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit mücadelesinin detayları belli oldu. İki takımın da 2'şer galibiyet elde ettiği seride bu maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak. Peki Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, şampiyonun belli olacağı karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…

Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belli olacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Final serisinde Fenerbahçe Opet ilk maçı kazanarak öne geçmeyi başarmıştı. Geriden gelen Eczacıbaşı Dynavit, oynanan son karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-2 berabere getirdi. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği serinin 5. maçını kazanan ekip şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak final serisinin 5. maçı 21 Nisan pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Final serisinde ilk maçı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçını 3-0'la geçen Fenerbahçe, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Eczacıbaşı serinin 4. maçını 3-0 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Eczacıbaşı ise Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunuyor. 1984-1985 sezonunda başlayan ligin ilk 5 yılında şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, son şampiyonluğunu ise 2011-2012 sezonunda elde etti.

Fenerbahçe, Pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanması halinde 12 yıl sonra şampiyonluğu elde edecek.

Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında Şampiyon olarak 6 kez kupayı müzesine götürdü.