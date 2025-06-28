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Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaray imzaladı

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Errick McCollum'un transferini açıkladı.

calendar 28 Haziran 2025 13:10
Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaray imzaladı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız EuroCup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kariyerine yeniden sarı kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz.

Errick McCollum Kimdir?

Basketbola Canton'daki Glen Oak Lisesi'nde başlayan McCollum, ardından Goshen College formasıyla NAIA seviyesinde dört sezon forma giydi. Kolej kariyerini 2009-10 sezonunda ilk beş başlayarak tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine İsrail'de adım attı.

İlk yılında Elitzur Netanya'da Avrupa basketboluna alışma sürecine giren McCollum, ardından Hapoel Kfar Saba'da gösterdiği etkileyici performansla İsrail 1. Ligi'nde maç başına 24.3 sayı ortalamasıyla sayı kralı oldu. Bu çıkışı, Avrupa'nın köklü liglerinden Yunanistan'a transferini beraberinde getirdi.

Apollon Patras ve ardından Panionios formalarıyla Yunanistan Ligi'nde dikkat çeken bir grafik çizen McCollum, 2013-14 sezonunda hem EuroCup hem de Yunan Ligi sayı lideri olmayı başardı. O dönemde gösterdiği performans, Çin pazarının dikkatini çekti ve 2014-15 sezonunda Zhejiang Golden Bulls ile Çin Ligi'ne geçti.

Çin'de çıktığı 38 maçta maç başına 39.6 sayı, 7.4 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalayarak adeta efsanevi bir sezon geçiren McCollum, 2015 yazında Avrupa'ya döndü ve ilk kez Galatasaray formasıyla Türkiye'ye adım attı.

2015-16 sezonunda Galatasaray formasıyla EuroCup şampiyonluğu yaşayan McCollum, o sezon turnuvada 18.1 sayı ortalaması yakalayarak Final MVP'si seçildi ve takımın en önemli parçası oldu. Bu dönemde Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ, onu sarı kırmızı camianın hafızasına kazıdı.

Sonraki yıllarda Anadolu Efes, UNICS Kazan, Khimki, Lokomotiv Kuban, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde önemli skor katkıları ile forma giyen McCollum; hem EuroLeague hem EuroCup tecrübesi, hem de lider karakteriyle gittiği her takımda önemli roller üstlendi.

2022-2024 arasında Pınar Karşıyaka ile geçirdiği iki sezonda BSL'de sırasıyla 18.3 ve 19.8 sayı ortalamalarıyla oynayan McCollum, 2024 yılında "BSL Yılın Oyuncusu", "Yılın Guardı" ve "Yılın Yabancı Oyuncusu" seçildi. Aynı sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 22.0 sayı ortalaması yakalayarak Avrupa sahnesinde yine adından söz ettirdi.

2024/25'te Karşıyaka forması ile üçüncü sezonuna da etkili performansı ile başlayan Errick McCollum, 2025 yılının Ocak ayında Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu ve EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

2025-26 sezonu itibarıyla yeniden İstanbul'da ama bu kez Galatasaray formasıyla sahne alacak olan Errick McCollum, hem saha içi üretkenliği hem de tecrübesiyle takımımızın en önemli kozlarından biri olacak.

🏀 Kariyer Yolculuğu:

• 2010-2012: Elitzur Netanya & Hapoel Kfar Saba (İsrail)

• 2012-2014: Apollon Patras & Panionios (Yunanistan) – 2014 EuroCup sayı lideri

• 2014-2015: Zhejiang Golden Bulls (Çin) – Maç başına 39.6 sayı ortalaması, Çin Ligi sayı kralı

• 2015-2016:Galatasaray Doğa Sigorta – EuroCup Şampiyonu, Final MVP'si, 18.1 sayı ortalaması

• 2016-2017: Beikong Fly Dragons (Çin) & Galatasaray (Türkiye)

• 2017-2018: Anadolu Efes – BSL'de 17.2 sayı, EuroLeague'de 14.6 sayı ortalaması

• 2018-2020: UNICS Kazan – EuroCup ve VTB'de elit performans, birden çok MVP ödülü

• 2020-2021: Khimki Moskova

• 2021-2022: Lokomotiv Kuban – EuroCup sayı lideri: 22.3 sayı / maç

• 2022-2024: Pınar Karşıyaka – BSL'de 2023 ve 2024 sezonlarında 18.3 ve 19.8 sayı ortalamaları

• 2025: Fenerbahçe Beko – EuroLeague şampiyonu,

🏆 Başlıca Başarıları:

• 🏆EuroCup Şampiyonu – Galatasaray, 2016

• 🏆EuroLeague Şampiyonu – Fenerbahçe, 2025

• 🥇 Çin Ligi Skor Kralı – 2015

• 🥇 EuroCup Skor Lideri – 2014 & 2022

• 🥇 VTB Ligi All-Star & Sezon Takımı – 2019, 2020, 2022

• 🥇 Eurobasket.com All-Turkish League Player of the Year – 2024

• ⭐ The Basketball Tournament (TBT) şampiyonu – 3 kez (2015-2017)

• ⭐ 2024 sezonunda BSL'de %59.6 isabetle 19.8 sayı – 5.8 asist ortalaması"


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