Fenerbahçe'de Uğur Çiftçi yedekte

Fenerbahçe, sol bek için Demir Grup Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi alternatifler arasına ekledi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Uğur Çiftçi yedekte
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28 Ocak 2022 10:37
Teknik Direktör İsmail Kartal geldikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

UĞUR ÇİFTİ ALTERNATİFLER ARASINDA

İsmail Kartal'ın sol bek transferini işaret etmesinin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer sezonunda Sivasspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi'yi de alternatif isimler arasında yazdı.

UĞUR ÇİFTÇİ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Fenerbahçeli idarecilerin önümüzdeki günlerde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşeceği öğrenildi.

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