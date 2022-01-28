Fenerbahçe'de Uğur Çiftçi yedekte

Teknik Direktör İsmail Kartal geldikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
UĞUR ÇİFTİ ALTERNATİFLER ARASINDA
İsmail Kartal'ın sol bek transferini işaret etmesinin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer sezonunda Sivasspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi'yi de alternatif isimler arasında yazdı.
UĞUR ÇİFTÇİ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Fenerbahçeli idarecilerin önümüzdeki günlerde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşeceği öğrenildi.
UĞUR ÇİFTİ ALTERNATİFLER ARASINDA
İsmail Kartal'ın sol bek transferini işaret etmesinin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertliler, ara transfer sezonunda Sivasspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi'yi de alternatif isimler arasında yazdı.
UĞUR ÇİFTÇİ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Fenerbahçeli idarecilerin önümüzdeki günlerde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşeceği öğrenildi.