Fenerbahçe'de Rizespor öncesi tek eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Rizespor öncesi tek eksik!
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24 Ağustos 2024 12:44
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

Fred'in sakatlığı geçti

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

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