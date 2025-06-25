Fenerbahçe'de orta sahaya Wendel hamlesi!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel'i gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, Zenit yönetimiyle iyi ilişkilerini kullanarak transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü öğrenildi.
KİRALAMA+SATIN ALMA OPSİYONU
Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Wendel'in, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
MOURINHO FAKTÖRÜ DEVREDE
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun varlığı da bu transferde etkili oldu. Wendel'in, kariyerinde önemli bir figür olan Mourinho ile çalışma fikrine sıcak yaklaştığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden transferlerin Temmuz başında başlayacak kampa kadar tamamlanmasını istediği kaydedildi.
KİRALAMA+SATIN ALMA OPSİYONU
Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Wendel'in, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
MOURINHO FAKTÖRÜ DEVREDE
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun varlığı da bu transferde etkili oldu. Wendel'in, kariyerinde önemli bir figür olan Mourinho ile çalışma fikrine sıcak yaklaştığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden transferlerin Temmuz başında başlayacak kampa kadar tamamlanmasını istediği kaydedildi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...