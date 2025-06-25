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Fenerbahçe'de orta sahaya Wendel hamlesi!

Ali Koç, Zenit ile masada! Wendel, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

calendar 25 Haziran 2025 09:55
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'de orta sahaya Wendel hamlesi!
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen Brezilyalı yıldız Wendel'i gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, Zenit yönetimiyle iyi ilişkilerini kullanarak transfer görüşmelerini bizzat yürüttüğü öğrenildi.

KİRALAMA+SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Zenit'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu bildirildi. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takımda kariyerine devam etmek isteyen Wendel'in, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.


MOURINHO FAKTÖRÜ DEVREDE

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun varlığı da bu transferde etkili oldu. Wendel'in, kariyerinde önemli bir figür olan Mourinho ile çalışma fikrine sıcak yaklaştığı aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimden transferlerin Temmuz başında başlayacak kampa kadar tamamlanmasını istediği kaydedildi. 

 

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