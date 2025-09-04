Fenerbahçe'de kritik bekleyiş: Djiku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferinde son aşamaya gelindi ancak süreç henüz tamamlanmadı.



SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİ



Gana asıllı stoperin, Spartak Moskova tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ve imza aşamasına kadar geldiği öğrenildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Rus kulübünün, transferin resmileşmesi için Fenerbahçe'den son evrakları beklediği belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim içindefikrinin ciddi şekilde masada olduğu ifade edildi.Yaşanan bu gelişmelerin ardından transferin akıbeti bugün netlik kazanacak. Djiku'nun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına ilişkin kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.