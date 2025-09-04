04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de kritik bekleyiş: Djiku!

Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'ya göndermeye hazırlandığı Alexander Djiku'nun transferinde son söz bugün söylenecek.

calendar 04 Eylül 2025 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik bekleyiş: Djiku!
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferinde son aşamaya gelindi ancak süreç henüz tamamlanmadı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİ

Gana asıllı stoperin, Spartak Moskova tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ve imza aşamasına kadar geldiği öğrenildi.



EVRAKLAR BEKLENİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Rus kulübünün, transferin resmileşmesi için Fenerbahçe'den son evrakları beklediği belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim içinde "lig uzun bir maraton, Djiku'yu elde tutalım" fikrinin ciddi şekilde masada olduğu ifade edildi.

SON KARAR BUGÜN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından transferin akıbeti bugün netlik kazanacak. Djiku'nun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına ilişkin kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
