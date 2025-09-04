Fenerbahçe'de kritik bekleyiş: Djiku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferinde son aşamaya gelindi ancak süreç henüz tamamlanmadı.
SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİ
Gana asıllı stoperin, Spartak Moskova tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ve imza aşamasına kadar geldiği öğrenildi.
EVRAKLAR BEKLENİYOR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Rus kulübünün, transferin resmileşmesi için Fenerbahçe'den son evrakları beklediği belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim içinde "lig uzun bir maraton, Djiku'yu elde tutalım" fikrinin ciddi şekilde masada olduğu ifade edildi.
SON KARAR BUGÜN
Yaşanan bu gelişmelerin ardından transferin akıbeti bugün netlik kazanacak. Djiku'nun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına ilişkin kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.