Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi

Fenerbahçe'de 7 Şubat'ta sakatlanan ve 54 günlük sürede 10 maç kaçıran Joshua King'in durumu belli oldu.
Sakatlıktan kurtulup bireysel çalışmalara başlayan King, Çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde de görev yapamayacak.
Norveçli oyuncunun sakatlığının geçtiği ve en geç Sivasspor maçında oynayabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Sakatlığı nedeniyle bu sezon 18 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.
Sakatlıktan kurtulup bireysel çalışmalara başlayan King, Çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde de görev yapamayacak.
Norveçli oyuncunun sakatlığının geçtiği ve en geç Sivasspor maçında oynayabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Sakatlığı nedeniyle bu sezon 18 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.