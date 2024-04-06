Fenerbahçe'de bir rekor kırıldı, diğerine de az kaldı!

Fenerbahçe gol yollarında bir rekor kırdı, bir diğerine dümeni kırdı...
Sarı-Lacivertliler, bu sezon resmi maçlarda 128 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kanarya böylece bir sezonda en fazla gol atan Türk ekibi olarak rekorlar kitabına girdi. Ancak bu da Fenerbahçe'ye yetmedi.
Sar-Lacivertliler'in amacı, 1988-89 sezonunda kırılan ve halen geçilemeyen 103 gollük lig rekorunu kırmak.
Fenerbahçe şu an 83 golde. İsmail Kartal'ın öğrencileri maç başına 2.68 gol ortalaması tutturdu. Bu ortalama devam ederse Kanarya kalan 7 haftada 104 gole ulaşacak ve tarihi rekor kırılacak.
TÜM KULVARLARDA EN ÇOK GOL ATAN TÜRK KULÜPLERİ
Sarı-Lacivertliler, bu sezon resmi maçlarda 128 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kanarya böylece bir sezonda en fazla gol atan Türk ekibi olarak rekorlar kitabına girdi. Ancak bu da Fenerbahçe'ye yetmedi.
Sar-Lacivertliler'in amacı, 1988-89 sezonunda kırılan ve halen geçilemeyen 103 gollük lig rekorunu kırmak.
Fenerbahçe şu an 83 golde. İsmail Kartal'ın öğrencileri maç başına 2.68 gol ortalaması tutturdu. Bu ortalama devam ederse Kanarya kalan 7 haftada 104 gole ulaşacak ve tarihi rekor kırılacak.
TÜM KULVARLARDA EN ÇOK GOL ATAN TÜRK KULÜPLERİ
|TAKIM
|MAÇ
|GOL
|SEZON
|Fenerbahçe
|48
|128
|2023-2024
|Galatasaray
|56
|126
|1999-2000
|Fenerbahçe
|56
|126
|2022-2023
|Fenerbahçe
|47
|121
|1988-1889
|Galatasaray
|55
|121
|2000-2001