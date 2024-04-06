Fenerbahçe'de bir rekor kırıldı, diğerine de az kaldı!

Fenerbahçe, gözünü 1988-89 sezonunda kırılan ve halen geçilemeyen 103 gollük lig rekora dikti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de bir rekor kırıldı, diğerine de az kaldı!
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06 Nisan 2024 14:16
Fenerbahçe gol yollarında bir rekor kırdı, bir diğerine dümeni kırdı...

Sarı-Lacivertliler, bu sezon resmi maçlarda 128 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kanarya böylece bir sezonda en fazla gol atan Türk ekibi olarak rekorlar kitabına girdi. Ancak bu da Fenerbahçe'ye yetmedi.

Sar-Lacivertliler'in amacı, 1988-89 sezonunda kırılan ve halen geçilemeyen 103 gollük lig rekorunu kırmak.

Fenerbahçe şu an 83 golde. İsmail Kartal'ın öğrencileri maç başına 2.68 gol ortalaması tutturdu. Bu ortalama devam ederse Kanarya kalan 7 haftada 104 gole ulaşacak ve tarihi rekor kırılacak.

TÜM KULVARLARDA EN ÇOK GOL ATAN TÜRK KULÜPLERİ


TAKIM MAÇ GOL SEZON
Fenerbahçe 48 128 2023-2024
Galatasaray 56 126 1999-2000
Fenerbahçe 56 126 2022-2023
Fenerbahçe 47 121 1988-1889
Galatasaray 55 121 2000-2001


 
 

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