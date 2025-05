Fenerbahçe Beko Monaco EuroLeague final maçı bedava S Sport yayını izle

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI CANLI, TIKLA

THY EuroLeague Final Foır şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco Etihad Arena'da karşı karşıya geliyor. karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

"Diğer maçlardan çok farklı. Rakibimizle oynadığımız diğer maçlarla karşılaştırmak manasız. Tabii ki o maçlardan öğreneceğimiz şeyler var ama bu bir final maçı. Bahanesi olmayan bir maç. Pazartesi kupayla İstanbul'da olmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız, inşallah İstanbul'a kupayla döneceğiz.""Burada olmak harika bir duygu. İki harika yarı final maçı izledik dün ve basketbolseverler keyif aldı. En önemlisi de bu. Artık tek bir maç var. Umarım en iyi olan takım maçı kazanır. Antrenör olarak oyunu hissetmeye çalışırsınız. Bireysel olarak ilerlemekten çok oyun planı olarak ilerlemeye çalışırım. Bazen bir hissiyatınız olur ve karşı tarafın hiç beklemediği bir isim sahaya sürersiniz. Bizim işimiz karar almak, bazen yanlış bazen doğru kararlar veririz.""Spanoulis'in gelişi bizim için dönüm noktası oldu. Bizim felsefemizi değiştirdi. Bununla birlikte herkesin sahada işi kolaylaştı. Onlar soyunma odalarını yaşamış insanlar. Bazen bizim aklımıza gelmeyen şeyleri söylüyorlar. Her şeyi nasıl yönetmemiz gerektiğini zamanında deneyimlemişler."Sanırım yarı finalde 9 top kaybı yaptık ve bence bu bizim için kilit nokta. Monaco'nun savunma ve baskıyla Olympiakos'u nasıl oyundan düşürdüğünü gördük, bu konuda harika iş çıkaran oyuncuları var. Kilit nokta top kayıplarımız, hücum setlerimize nasıl gireceğimiz ve oyunu nasıl kontrol edeceğimiz olacak. Bu sezon Monaco'ya karşı oynadığımız maçları ve dün geceki maçı izliyoruz. Dürüst olmak gerekirse film uzun değildi. Bu noktada oyuncuların zihnine çok fazla bilgi yerleştirmenin kolay olmadığına inanıyorum ve bence [Koç Jasikevicius] bunu biliyor ve bizden daha iyi biliyor. Mümkün olduğunca basitleştirmek, sadece birkaç önemli şeyi vurgulamak gerekiyor. Monaco'nun yarı final performansı beni şaşırtmadı çünkü geçen sezon onlara karşı beş playoff maçı oynadık. Aynı oyuncular ve ne kadar fiziksel ve zorlu olduğunu hatırlıyorum. Şimdi geçen sezon bizimle birlikte olan Nick Calathes'i de kadrolarına kattılar ve skorlarda görülmeyen harika savunma işleri yapıyorlar. Ayrıca geçen sezon orada olmayan Daniel Theis'e sahipler ve bu da onlara ekstra kalite kazandırıyor.""Eğlenceli bir atmosfer olacak. Final oynayabilecek durumda olduğumuz için şanslıyız. Gerçekten harika, ilerici ve yetenekli bir takımlar, bu yüzden sabırlı olmaya ve hücumda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya odaklanmalıyız. Final yepyeni bir maç olacak ama cuma günü oynadığımız gibi oynamalıyız ve daha agresif olacağımızı düşünüyoruz. Monaco her zaman yetenekli olmuştur, harika bir kimyaları var. Aynı guardlara sahipler, Nick'i [Calathes] de tecrübeli bir guard olarak eklediler ama skorerler, iyi savunma yapıyorlar ve çok agresifler. Onlarla çok oynadım, bu yüzden ne yaptıklarını biliyorum. Onlar da bizim ne yaptığımızı biliyor. Bu yüzden iş sadece performansa ve onlardan daha agresif oynamaya kalacak. Heyecan verici bir maç olacak. EuroLeague şampiyonluğu benim burada olma sebebim. Bu pek çok insanın hedefi, bu yüzden Avrupa'da bir oyuncu olarak kesinlikle ulaşabileceğim en yüksek başarı olacak. Kız arkadaşım, kızım -aslında kızımın doğum günü Pazartesi- ve kız arkadaşımın annesi, kız kardeşi ve kuzeni de maç için burada olacak.""Harika bir duygu. Bir şampiyonluk kazanma şansına sahip olmak her zaman harikadır, bu yüzden finale kalmak bizim için çok büyük bir başarı. Ve bundan daha iyisini yapmak istiyoruz. Açıkçası kazanmak istiyoruz. Vücudunuzu doğru kullanmak, zihniyetinizi doğru kullanmak ve kilitlenmek bizim için çok önemli. İyi koçluk yapıyorlar. Yaratıcılık yapabilen ve şutörleri doğru pozisyonda topla buluşturabilen çok sayıda adamları var. Nasıl oynayacaklarını biliyorlar, guardları gerçekten sert. Ve tabii ki her şeyi yapabilen Nigel [Hayes-Davis] var. Orada olmak gerçekten çok güzeldi. Uzun zaman oldu, benim için sakatlıklarla inişli çıkışlı bir sezon oldu ve orada çocuklarla birlikte olmak ve onlara yardım etmek harikaydı. Umarım finalde de aynı şeyi yaparım. Dizlerim harika, her şey iyi hissettiriyor, bu yüzden final için hazır olacağım. Ne zaman bir şans daha yakalayacağınızı asla bilemezsiniz. Barselona'da pişman olduğum bir şansım vardı. Bunu elde etmek harika olurdu.""Yarı finalde olduğu gibi kenetlenmeli ve daha da yoğun oynamalı, daha da iyisini yapmalıyız. Fenerbahçe gerçekten yetenekli bir takım. Final için gerçekten heyecanlıyız ve hazırız. Yarı final, geliştiğimizi, yıllar boyunca, sezon boyunca bir takım olarak geliştiğimizi ve deneyim kazandığımızı gösterdi. Bir takım tur atladığında önemli olan soğukkanlılığınızı korumak, oyun planına ve ne yapmanız gerektiğine odaklanmak ve kilitlenmektir. Bence yarı finalde bunu yaptık, yüksek bir seviyede yaptık ve şampiyonluk maçında da yapmamız gerekecek. Takımın iyiliği için fedakârlık yaptığımızı hissediyorum. Kimin sayı attığı, kimin asist yaptığı önemli değil. Amaç takım olarak oynamak, defansif olarak yüksek seviyede oynamak ve topu paylaşmak. Bu takımda herkesin parlayabileceğini, herkesin hücumda ve savunmada masaya bir şeyler getirebileceğini görebilirsiniz ve bizim de yapmamız gereken bu. Bu maçlar şampiyonluk kazanmak içindir, istatistikler için değil.""Bu finali kazanmak için son derece kararlı ve istekli olduğumuzu düşünüyorum. Bir daha böyle bir maça çıkma şansımız olup olmayacağını asla bilemeyiz, bu yüzden amacımız pişmanlık duymamak ve finalde her şeyimizi ortaya koymak. Hedefimiz yarı finalde oynadığımızdan daha da fiziksel oynamak. Bunun bir final olduğunu ve bazı faktörlerin, bazı taktiksel şeylerin farklı olabileceğini biliyoruz, bu yüzden bu fiziksellik ve bu enerjiyle oynarsak, bu şekilde kazanmak için çok fazla şansımız olacak. Kendimi harika hissediyorum ve bence şu anda takımdaki herkesin ruh hali ve zihniyeti bu, takımın ihtiyacı olan her şeyi verebilmek ve takıma katkıda bulunmak için hazır olmak, çünkü kazanmanın tek yolu bu. Takım olarak oynamalıyız ve herkes bir şeyler ortaya koymalı."THY EuroLeague Final Four şampiyonluk maçı BAE'nin Abu Dhabi kentinde yer alan Etihad Arena'da TSİ 20.00'de oynanacak. Müsabakayı S Sport ekranlara getirecek. Maç önü, sırası ve sonrasında tüm gelişmeler Sporx'te olacak.Gardlar: Errick McCollum, Arturs Zagars, Wade Baldwin, Devon Hall, Melih MahmutoğluForvetler: Bonzie Colson, Tarık Biberovic, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn PierrePivotlar: Nicolo Melli, Khem Birch, Sertaç Şanlı Jilson BangoKoç: Sarunas JasikeviciusGardlar: Nick Calathes, Mike James, Elie Okobo, Jordan Loyd, Matthew Strazel, Clarence Fondeur-Massam BaForvetler: Terry Tarpey, Alpha Diallo, Juhann Begarin, Jaron Blossomgame, Vitto BrownPivot: Petr Cornelie, Donatas Motiejunas, Mam Jaiteh, Georgios Papagiannis, Daniel TheisKoç: Vassilis SpanoulisDörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. EuroLeague'de 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi. Erkeklerde 2017'de Avrupa Ligi zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Avrupa Ligi'ni 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti. Fenerbahçe Beko, kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.Monaco, tarihinde ilk kez EuroLeague finali oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 13 maçta 7 galibiyet aldı. Geçen sezon Fenerbahçe, Monaco'yu 5 maçlık seride 3-2 mağlup ederek Final Four biletini almıştı. 2024-25 sezonu ilk yarısında 12 Aralık 2024 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Monaco 69-99 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 28, Monaco'da ise Mike James 21 sayı üretti. Bu sezonun ikinci yarısında 20 Mart 2025 tarihinde Monaco'da oynanan mücadelede de gülen taraf 91-82 ile ev sahibi takım oldu.Finalde Etihad Arena'da Monaco'yla karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak. Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.Fenerbahçe Beko ve Monaco'nun başantrenörleri Saras Jasikevicius ile Vassilis Spanoulis, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim olmaya çalışacak.Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, 4 kez şampiyonluk yaşadı. Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti. Başantrenörlük kariyerinde 9 yılda 15 kupa kazanan Jasikevicius'un Avrupa'da ise kupası yok. Fenerbahçe Beko yarın finalde galip gelirse Jasikevicius'un hem Avrupa'da ilk kupası olacak hem de bu organizasyonu oyuncu ve başantrenör olarak kazanan isim olarak tarihe geçecek.Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalının yayıncısı olduğu THY EuroLeague finaş maçını belediyeler tarafından kamusal alanlarda yayınlanabileceğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, oynanacak THY Dörtlü Final karşılaşmalarının frekans bilgilerini paylaşarak "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun Türkiye'deki yayıncısı S Sport ve S Sport Plus'tır. Dörtlü final karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır. Türkiye genelindeki tüm belediyeler, paylaşılan frekans üzerinden karşılaşmaları kamusal alanlarda yayınlayabilir. Tüm sporseverlere keyifli seyirler dileriz." ifadelerine yer verdi."Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız.""Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum.""En çok oynayandan en az oynayana kadar herkesin eforu var. Burada olduğumuz için mutluyuz. Jasikevicius detaylara çok önem veren bir koç. Takımla kimyası çok iyi. Çok iyi bir takım olduk. Buraya gelmemizde önemli rol oynadı. Çok fazla finaller oynadım. Özellikle Türkiye'de Anadolu Efes'e karşı. Aslında bu finallerin hepsi bizi bu noktaya getirdi. Tabii ki final için de çok heyecanlıyım. Taraftarımızı ne kadar çok sevdiğimi tahmin bile edemezsiniz. Umarım onlara şampiyonluk sevinci yaşatacağız."