FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2025 | Ali Koç ve Sadettin Saran oy dağılımı: Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak, belli oldu mu?

FB seçim ne zaman, Fenerbahçe kongresi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanını belirlemek için 21 Eylül 2025 tarihinde eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenleniyor. Peki, Fenerbahçe seçim ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?



FENREBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN?



Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 – 21 Eylül tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Kongre cumartesi günü 10:30'da başlayacak. Pazar günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi stadın yanında eski Kenan Evren Lisesi arazisinde bulunan açık alanda gerçekleştirilecek.



Oturuma başkan seçilecek



Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek.



Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.



ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.



Başkan pazar günü belli olacak



İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.



Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.



Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.



Fenerbahçe Başkan adayları



Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.



Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.



Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.



Rekor katılım bekleniyor



Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.



Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.



Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

