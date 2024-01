Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe bu akşam taraftarı önünde MKE Ankaragücü ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 22 maçta 18 galibiyet 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, bu akşam kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Cephas, Morutan, Sowe.MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor.Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında.Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, maçta forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti.Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıktığı 18 resmi maçın 15'ini kaybetmeyen başkent temsilcisi, son 10 lig maçında ise sadece bir kez mağlup oldu.Haftaya 28 puanla 9. sırada giren başkentin sarı-lacivertli takımı, son lig maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.MKE Ankaragücü, golcü futbolcusu Ali Sowe'a kavuştu.Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle Türkiye'ye dönen Sowe, ligde 5 maç aradan sonra İstanbul deplasmanında takımdaki yerini alacak.Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Garry Rodrigues, Kadıköy deplasmanında olmayacak.MKE Ankaragücü, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 5 maçı da kaybetmedi.Ligde son deplasman yenilgisini 22 Ekim 2023'te İstanbulspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, sonraki 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı.Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal, bir dönem çalıştırdıkları eski takımlarına karşı rakip olacaklar.Emre Belözoğlu, ilk teknik adamlık deneyimini yaşadığı Fenerbahçe'yi 2020-2021 sezonunun son 10 haftasında çalıştırmış ve şampiyonluğu 2 puanla kaçırmıştı.İsmail Kartal ise MKE Ankaragücü, 2017-2018 sezonunda 1. Lig'de çalıştırmış ve Süper Lig'e çıkarmıştı. Sonraki sezon Süper Lig'de 16 maçta başkent ekibinin başında kalan Kartal, Ankaragücü'yle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde futbolu bıraktığı Fenerbahçe'ye karşı 4 kez rakip oldu.Fenerbahçe'de üç farklı dönemde 7,5 sezon futbol oynayan ve şampiyonluklar yaşayan Emre Belözoğlu, ilk teknik adamlık deneyimini de sarı-lacivertlilerde yaşamıştı.Belözoğlu, ikinci çalıştırdığı takım Başakşehir'le Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.İsmail Kartal ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez rakip olacaklar.İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendiği sezonlar ile sarı-lacivertlilerin başında yer aldığı 2014-2015 sezonunda takım kaptanlarından olan Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştı.İki teknik adam sadece 2021-2022 sezonunda karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Kartal'ın başında olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 108. kez karşı karşıya gelecek.İki takımın bugüne kadar karşılaştığı 107 lig mücadelesinde Fenerbahçe 69 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 27 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Başkent temsilcisi, 11 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.Bu maçlarda MKE Ankaragücü filelerine 199 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 72 gol gördü.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü ligde 53 kez konuk etti. Bu maçların 38'ini Fenerbahçe kazanırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Renktaş iki takımdan MKE Ankaragücü, 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe'nin 104 golüne, başkent ekibi 34 golle karşılık verdi.İki takım arasındaki en farklı galibiyeti 2010-2011 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadelede 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunda deplasmanda 3-1 kazandığı mücadelede Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyetini yaşadı.İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 7, MKE Ankaragücü 2 galibiyet alırken 1 maç da berabere bitti.Fenerbahçe, rakibini ligdeki son 5 karşılaşmada ise mağlup etmeyi başardı.Bu maçlarda 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamladı.