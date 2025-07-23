Fenerbahçe - Al Ittihad Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Fenerbahçe - Al Ittihad Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?

Fenerbahçe - Al Ittihad maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Al Ittihad maçı 23 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak.

Tarih: 23 Temmuz 2025 Çarşamba

Saat: 22.00 (TSİ)

Stat: Estadio Municipal De Braga, Portekiz

Yayın: S Sport Plus

Yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampında üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Takım, yeni transferleriyle birlikte uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ise Fenerbahçe karşısında yeni sezon öncesi gücünü test edecek.

Fenerbahçe'nin ve Al-Ittihad'ın muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Takımların son antrenmanları ve teknik direktörlerin tercihleri doğrultusunda maç kadroları netleşecektir.