FED faiz toplantısı ne zaman? 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2023 FED fazi kararı için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılacak olan FED faiz toplantısı sonrası karar küresel piyasayı etkileyecek. Yılın ilk toplantısında FED'in açıklayacağı faiz kararı altın, dolar, petrol ve kripto paralara yön belirleyici olacak. Peki, 2023 FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, 2023 FED toplantı takvimi ve ayrıntılar.ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat'ta dünya kamuoyu ile paylaşılacak.Bazı gözlemciler, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının hızını düşürme kararını daha az şahin bir politika benimsediğinin bir işareti olarak gördüler.Ancak, şimdi Fed'in öngörülebilir gelecekte faiz oranlarını yüksek tutması muhtemel görünüyor.Federal Açık Piyasa Komitesi'nin tek bir üyesi bile 2023'te faiz indirimi beklemiyor.Fed'in son faiz artırım temposunu dört ardışık 75 baz puanlık artışın ardından 50 baz puana çekme kararı, bazı gözlemciler tarafından daha az şahin bir politika duruşuna yönelik ilk adım olarak (yanlış) yorumlanırken, Aralık ayı FOMC tutanakları Çarşamba günü yayınlanan toplantı, böyle bir pivot şansının çok zayıf olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koydu.Toplantı tutanakları, toplantı katılımcılarının son oran artışındaki yavaşlamanın yanlış yorumlanmasına karşı açıkça uyarması nedeniyle, Fed'in öngörülebilir gelecekte faiz oranlarını yüksek tutacağını doğruladı."Bir dizi katılımcı, faiz artırımlarındaki yavaşlamanın, Komite'nin fiyat istikrarı hedefine ulaşma konusundaki kararlılığının herhangi bir zayıflamasının göstergesi veya enflasyonun şimdiden yükselişte olduğu yargısı olmadığının açıkça belirtilmesinin önemli olacağını vurguladı."Devamlı aşağı yönlü gidişat" diyen tutanaklarda, "finansal koşullarda yersiz bir gevşemenin, özellikle de Komite'nin tepki işlevinin kamuoyu tarafından yanlış algılanmasından kaynaklanıyorsa, Komite'nin fiyat istikrarını yeniden sağlama çabalarını karmaşıklaştıracağı" uyarısında bulunuldu.Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımı konusunda ayağını gazdan çekeceği her zaman açık olsa da, tam bir tersine dönüş bekleyenlerin muhtemelen biraz daha beklemesi gerekecek. 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC toplantısıyla bağlantılı olarak açıklanan projeksiyonlara göre, tek bir komite üyesi bile 2023'te faiz indirimi beklemiyorken, Fed yetkilileri 2024 ve sonrasına ilişkin görünümlerinde daha az birlik içindeler.