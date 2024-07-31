FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2024 FED faiz kararı beklentisi tahmini ne kadar?

Piyasalar genel olarak Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağını öngörüyor. Ancak asıl merak edilen konu, Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayı için vereceği mesaj. Yatırımcılar, Powell'ın eylül ayında faiz indirimine gidileceğine dair açıklamalar yapıp yapmayacağını merak ediyor.



Neden Eylül Ayı Önemli?



Enflasyon Verileri: Enflasyon rakamlarındaki düşüş, Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesine işaret edebilir.



Ekonomi Verileri: ABD ekonomisinin büyüme hızındaki yavaşlama, Fed'i faizleri düşürmeye teşvik edebilir.



Piyasa Beklentileri: Yatırımcıların büyük bir kısmı, eylül ayında faiz indirimi bekliyor. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratabilir.



Yatırım strateji yöneticisi Reynolds, Powell'ın eylül ayı için bir faiz indirimini engellemek istese bile, piyasaların bu yönde fiyatlama yapacağını düşünüyor.



Eski Fed yöneticisi English ise enflasyon verilerindeki dalgalanmalar nedeniyle Powell'ın net bir mesaj veremeyebileceğini belirtiyor.



Fed, son dönemde faizleri artırmasa da, indirmeyerek de sıkı para politikasını sürdürdü. Dot plot olarak bilinen Fed üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren grafik, eylül ayında güncellenecek. Bu grafik, yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olacak.

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