Haber Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:02

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2024 FED faiz kararı beklentisi tahmini ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel ekonomilerin nabzını tutan en önemli kurumlardan biridir. Fed'in faiz kararları, dünya genelinde piyasaları ve ekonomileri doğrudan etkilemektedir. Bu akşam açıklanacak olan faiz kararı, özellikle enflasyon ve büyüme endişeleriyle mücadele eden yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2024 FED faiz kararı beklentisi tahmini ne kadar?
Abone Ol
Piyasalar genel olarak Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağını öngörüyor. Ancak asıl merak edilen konu, Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayı için vereceği mesaj. Yatırımcılar, Powell'ın eylül ayında faiz indirimine gidileceğine dair açıklamalar yapıp yapmayacağını merak ediyor.

Neden Eylül Ayı Önemli?

Enflasyon Verileri: Enflasyon rakamlarındaki düşüş, Fed'in daha gevşek bir para politikasına yönelmesine işaret edebilir.

Ekonomi Verileri: ABD ekonomisinin büyüme hızındaki yavaşlama, Fed'i faizleri düşürmeye teşvik edebilir.

Piyasa Beklentileri: Yatırımcıların büyük bir kısmı, eylül ayında faiz indirimi bekliyor. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratabilir.

Yatırım strateji yöneticisi Reynolds, Powell'ın eylül ayı için bir faiz indirimini engellemek istese bile, piyasaların bu yönde fiyatlama yapacağını düşünüyor.

Eski Fed yöneticisi English ise enflasyon verilerindeki dalgalanmalar nedeniyle Powell'ın net bir mesaj veremeyebileceğini belirtiyor.

Fed, son dönemde faizleri artırmasa da, indirmeyerek de sıkı para politikasını sürdürdü. Dot plot olarak bilinen Fed üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren grafik, eylül ayında güncellenecek. Bu grafik, yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hamza Akman, 3 yıllık imza atıyor! Galatasaray Hamza Akman, 3 yıllık imza atıyor!
Fenerbahçe'de forma Mert Hakan'a! Fenerbahçe Fenerbahçe'de forma Mert Hakan'a!
EKPSS tercihleri ne zaman 2024? EKPSS tercih kılavuzu Gündem EKPSS tercihleri ne zaman 2024? EKPSS tercih kılavuzu
Şenes Erzik'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret Trendyol Süper Lig Şenes Erzik'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Göztepe'den transfer açıklaması Göztepe Göztepe'den transfer açıklaması
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2024 FED faiz kararı beklentisi tahmini ne kadar? Gündem FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2024 FED faiz kararı beklentisi tahmini ne kadar?
Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile nikah tazeledi Mondihome Kayserispor Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile nikah tazeledi
Galatasaray'da McTominay için fark 10 milyon euro! Galatasaray Galatasaray'da McTominay için fark 10 milyon euro!
Beşiktaş United Payment'ta 8 ayrılık birden Futbol Beşiktaş United Payment'ta 8 ayrılık birden
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bruno Genesio: "Fenerbahçe'nin zorlandığını gördüm"
2
Arda Güler'e tarihi teklif: 80 milyon euro
3
Tayfun Bayındır: "Mourinho bence Krunic'in biletini kesti"
4
Lauriente için Fenerbahçe açıklaması
5
Fenerbahçe'den resmi teklif: Guido Rodriguez
6
Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a maliyeti belli oldu
7
Galatasaray'da Miranchuk sürprizi!

SON HABERLER

yukarı ok