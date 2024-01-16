Fatih Karagümrük'te kaleye Sirigu

Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna dek anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fatih Karagümrük'te kaleye Sirigu
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16 Ocak 2024 22:04
Son güncelleme 16 Ocak 2024 22:07
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kalesini Salvatore Sirigu'ya emanet etti.

İstanbul temsilcisi, 37 yaşındaki İtalyan eldiven ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.

Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."

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