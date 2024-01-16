Fatih Karagümrük'te kaleye Sirigu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kalesini Salvatore Sirigu'ya emanet etti.
İstanbul temsilcisi, 37 yaşındaki İtalyan eldiven ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.
Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."
İstanbul temsilcisi, 37 yaşındaki İtalyan eldiven ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:
"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.
Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."