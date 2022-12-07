Facundo Campazzo, adım adım Belgrad'a!

THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'ın başkanı Nebojsa Covic, Facundo Campazzo'ya teklif yaptıklarını doğruladı.



Sırbistan'dan Zurnal'in haberine göre; Kızılyıldız, Facundo Campazzo'nun Real Madrid'e olan 2.6 milyon euro'luk borcunun büyük kısmını kapatmanın yanısıra yıllık 1.8 milyon euro da maaş teklif etti. Dallas Mavericks'in serbest bıraktığı Campazzo, başka kulüplerden teklif beklese de şu ana kadar en yüksek teklifi Kızılyıldız iletmiş oldu.



Campazzo'ya teklif yaptıklarını doğrulayan Kızılyıldız Başkanı Covic, "Campazzo şu ana kadar bize evet demedi. Bu transferi bitirir bitirmez resmi açıklamayı yapacağız. Toplamda 10 oyuncuyla temas halindeyiz? Bittiğinde bu isimlerin kim olduğunu duyururuz." açıklamasını yaptı.



31 yaşındaki Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo, 2017-2020 arasında Real Madrid ile gösterdiği performansla THY EuroLeague'işn en iyilerinden biri haline gemişti.



Bir Final Four maçında yaptığı 15 asistle tarihe geçen Campazzo, NBA'da Denver Nuggets ve Dallas Mavericks formaları giydikten sonra serbest kaldı.





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