Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 10:21 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:21

Eyfel Kulesi yandı mı? 2024 Eyfel Kulesi yangını son hali

Son dakika... Eyfel Kulesi yandı mı sorusu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf aracılığıyla Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıktığı iddia edildi. Paris'in önemli simgelerinden birisi olan ve dünyanın en çok turist ziyareti alan yapıları arasında yer alan Eyfel Kulesi yangın fotoğraflarıyla çeşitli mecralarda servis edildi. Eyfel Kulesi yangını olarak paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor.

Eyfel Kulesi yandı mı? 2024 Eyfel Kulesi yangını son hali
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Eyfel Kulesi'nde yangın çıktığı iddiaları dünya genelinde birçok sosyal medya kullanıcısını yanılttı. Fransa'nın Paris kentindeki Eyfel Kulesi, internette dolaşan sahte bir görüntü sebebiyle gündem oldu. Facebook'ta paylaşılan fotoğraf sonrası ortay atılan iddia ile ilgili herhangi bir desteklenen resmi veri ya da haber bulunmuyor.

EYFEL KULESİ YANDI MI? 

Reuters'da yer alan habere göre; Eyfel Kulesi'nde çıkan yangın fotoğrafı görüntüleri gerçeği yansıtmıyor. İlk olarak Facebook'ta servis edilen görüntü daha sonra farklı sosyal mecralara da sıçradı. Oldukça gerçekçi duran Eyfel Kulesi yangını görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısının bu olaya inanmasına sebep oldu.

Görüntünün paylaşıldığı tarihteki herhangi bir sosyal medya paylaşımında ya da canlı yayınında yangın ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Eyfel Kulesi'nin resmi web sitesinde herhangi bir yangın bildirimi ya da haberi bulunmuyor.

Paris polisinin internet sitesinde de yangına dair bir rapor yer almıyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Facebook hesabında binanın ateşe verildiğine dair bir bildirimde bulunmadı. Sonuç olarak da sosyal medyaya servis edilen bu görüntünün doğrulunu ispatlayan ya da kanıtlayan bir somut delil yok.

YAPAY ZEKA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Servis edilen fotoğrafların yapay zeka ya da benzeri bir teknoloji ile üretildiği düşünülüyor. Her geçen gün biraz daha gerçekçi fotoğraflar üretmeyi başaran yapay zeka, bu tarz tehlikeli boyutlara da ulaşabiliyor.


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