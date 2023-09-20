Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 17:08

Exxen Spor üyelik paketi fiyatları 2023! ExxenSpor üyelik ücreti

2023 Exxen Spor üyelik paketi fiyatları belli oldu. Exxen, yeni sezonun başlaması nedeniyle abonelik ücretine zam yaptı. ExxenSpor paketine de zam geldi. Galatasaray Molde maçı canlı olarak Exxen'de yayınlanacak. Peki, 2023 Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Exxen Spor tek maçlık ücretsiz üyelik ücreti var mı, deneme paketi ne kadar?

Exxen Spor üyelik paketi fiyatları 2023! ExxenSpor üyelik ücreti
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Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2023 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar?
EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ 2023
2023 yılına zamlı bir giriş yapan Exxen, Mayıs ayında ise ikinci kez zamlandı. Yapılan zamlarında ardından en ucuz Exxen paketi 54 TL'ye kadar çıkmış durumda. Platformu reklamsız olarak tercih ettiğinizde ise fiyatlar 89.90 TL'ye kadar çıkıyor. Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.



Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!



EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 64.90 TL

Reklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)

Reklamsız aylık paket – 89.90 TL

Reklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?


Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

EXXEN HESABI NASIL AÇILIR? – EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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