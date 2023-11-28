Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 17:32 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 17:32

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Barcelona - Porto maçı canlı izle şifresiz izle | Barcelona - Porto maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Porto ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Barcelona - Porto maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Porto maçı canlı izleme detayları

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLE ÜCRETSİZ ŞİFRESİZ
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Barcelona Porto ile karşı karşıya geliyor. Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Porto maçı canlı izleme detayları
BARCELONA – PORTO MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

BARCELONA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak

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İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmuştu.

Porto ise evinde Antwerp'i 2-0 mağlup etmişti. 






ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

Yarın:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 307 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 110 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 411 kez havalandırırken, kalesinde ise 452 gol gördü.

OKAN BURUK GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 6. KARŞILAŞMADA

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında 6. sınavına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son 4 Avrupa kupası müsabakasını kazanan Buruk, Galatasaray'da bunu başaran ilk Türk teknik direktör oldu.

AVRUPA'DAKİ SON 17 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BU SEZON 7 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 berberlik elde etti.

MAURO ICARDI 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi sezona hızlı başladı. Icardi, sarı-kırmızılılar ile bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

LUCAS TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise görev alamayacak.

SZYMON MARCINIAK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski'ye, AVAR'da Pawel Raczkowski eşlik edecek.

 
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