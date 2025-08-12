Haber Tarihi: 12 Ağustos 2025 14:09 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 14:09

EXXEN SPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ 2025 | FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle tur atlamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, dev maçın yayın bilgilerini ve şifresiz izleme seçeneklerini merak ediyor. Karşılaşma, EXXEN Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle tur atlamak için sahaya çıkacak. 

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı, 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Exxen Spor üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı internet bağlantısı olan tüm cihazlardan Exxen dijital platformu aracılığıyla izlemek mümkün.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Feyenoord maçını izlemek için Exxen Spor aboneliğinizin bulunması gerekiyor. Mobil cihazlar, tablet, akıllı TV ve bilgisayar üzerinden platforma giriş yaparak karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

👉 FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını yayınlıyor. Platformun aylık üyelik ücreti 199,90 TL, yıllık üyelik ücreti ise kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Üyelik sırasında taahhüt zorunluluğu bulunmuyor.

EXXEN SPOR NEREDEN İZLENİR?

Exxen Spor'u izlemek için:

Web tarayıcıları (Google Chrome, Safari vb.)

Mobil uygulamalar (iOS, Android)

Akıllı TV uygulamaları (Apple TV, Android TV)

Tablet ve bilgisayar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI ÖNEMİ

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanşta kazanarak tur atlamak istiyor. Bu karşılaşma, sarı lacivertliler için hem prestij hem de UEFA'da yoluna devam edebilme adına büyük önem taşıyor.
