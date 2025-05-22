Haber Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:57 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:57

EuroLeague Final-Four maçı ne zaman, hangi kanalda? | Fenerbahçe Beko-Panathinaikos ne zaman, saat kaçta?

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, final için için parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, EuroLeague Final-Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kazanması halinde adını finale yazdıracak. Peki THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Final-Four maçı ne zaman, hangi kanalda? | Fenerbahçe Beko-Panathinaikos ne zaman, saat kaçta?
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sahibini bulacak. EuroLeague'de ilk kez Final-Four Avrupa dışında düzenlenecek ve yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR, Olympiakos-Monaco maçları oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague Final-Four 23 Mayıs Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak. Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Final-Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR TSİ 18.00'de karşılaşacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
EuroLeague'de Final-Four'da günün ikinci maçında Olympiakos ile Monaco final için karşılaşacak. Bu mücadelede ise takımlar TSİ 21.00'de parkeye çıkacak

Final-Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.

İki takım geçen sezon da Final-Four'da karşılaşmış, kazanan taraf Panathinaikos olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti.

Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.



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