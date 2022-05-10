Eurocup'ta Bursaspor - Bologna finali

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen ULEB Avrupa Kupası'nın finalinde, Türkiye'yi temsil eden Frutti Extra Bursaspor ile İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna karşılaşacak.



Türk basketbolu için tarihi bir gün daha yarın yaşanacak. Bu sezon yeni bir formatta oynanan turnuvada önemli bir başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, favori olmamasına rağmen, grup aşamasından sonra play-off'larda en önemli şampiyonluk adaylarından Partizan NIS ve Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yendi. İspanya'da da MoraBanc Andorra'yı rahat geçen Bursaspor'un finaldeki rakibi ise yıldızlar topluluğu Bologna olacak.



Kadrosunda Milos Teodosic, Kyle Weems, Mam Jaiteh, Marco Belinelli gibi önemli oyuncuları barındıran İtalyan ekibi, sezon sonuna doğru CSKA Moskova'dan ayrılan iki yıldız isim Daniel Hackett ile Tornike Shengelia'yı da kadrosuna dahil etti.



Frutti Extra Bursaspor ile iki yıldır kupanın kıyısından dönen Virtus Segafredo Bologna arasındaki karşılaşma yarın, Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak.



Türk takımları iki kez kazandı



Türkiye, bu önemli kupayı daha önce iki kez kazanma sevinci yaşadı.



Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Galatasaray 2015-2016 sezonunda, David Blatt'ın başantrenörlüğündeki Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı.



Bursaspor, bu kupayı 3. kez Türkiye'ye getirerek, toplamda da Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 12. zaferi yaşatmaya çalışacak.



Kazanan takım Avrupa Ligi vizesi alacak



ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.



Bursaspor, şampiyon olursa Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ