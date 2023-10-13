EURO 2024 ne zaman, nerede, hangi ülkede? EURO 2024 Türkiye puan durumu

1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvası olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2024 dönemi yaklaşıyor. 2024'ün yaz aylarında oynanacak maçlar için geri sayım başladı. Turnuvaya Türkiye A Milli Takımı'nın da gitme ihtimali bulunuyor. Futbolseverler, Avrupa Futbol Şampiyonası puan durumunu yakın takip ediyor. Peki, EURO 2024 ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? Kaç takım katılacak?Eleme grubundan çıkan takımlar için grup kuraları, 2 Aralık 2023 tarihinde çekilecek. İlk maçlar 14 Haziran 2024 tarihinde oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek.Final maçı ise 14 Temmuz'da oynanacak.Turnuva için 16 eyaletin 7'sinde bulunan 10 şehir seçildi. Bunlar Münih (67.000 koltuklu stadyum) ve Berlin'in (70.000) yanı sıra Köln (47.000 koltuk), Dortmund (66.000), Düsseldorf (47.000), Frankfurt (48.000), Gelsenkirchen (50.000), Hamburg (50,000), Leipzig (42.000) ve Stuttgart (54.000).24 katılımcı takımdan 20'si Mart ve Kasım 2023 tarihleri arasında oynanacak maçlarda çeşitli eleme gruplarındaki başarılarına göre Avrupa Şampiyonası'ndaki yerlerini alacak. Diğer üç takım 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasında elemelere katılacak. Almanya'daki final turnuvası için grup kuraları 2 Aralık 2023'te Hamburg'daki Elbphilarmonie'de çekilecek.Avrupa Futbol Şampiyonası için bilet satışları resmi olarak Alman Birliği Günü'nde, 3 Ekim 2023'de başlayacak. Bu, sipariş döneminin başı. Daha sonra başvurular arasından kimin hangi biletleri alacağını belirlemek için kura çekilecek.