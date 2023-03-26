Haber Tarihi: 26 Mart 2023 18:04 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 18:04

EURO 2024: Gruplar, Elemeleri, Maçları, Puan Durumu

Euro 2024'e giden uzun yol bu hafta başlıyor, 53 ülke önümüzdeki yaz Almanya'da yer almayı hedefliyor. İşte UEFA Euro 2024 gruplar, elemeleri, maçları, fikstürler ve puan durumu...

EURO 2024: Gruplar, Elemeleri, Maçları, Puan Durumu
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EFA Euro 2024, Gareth Southgate'in İngiltere'si için bir sonraki büyük futbol turnuvasıdır ve bu prestijli etkinliğin elemeleriyle ilgili en son bilgileri açıklayabiliriz.
Her Avrupa ülkesinin bu yarışmanın finallerine katılması gerekecek. Ev sahibi Almanya ile (otomatik olarak hak kazananlar) yanında sadece 23 kontenjanları olduğundan, kaçıran bazı büyük ülkeler olacak.

Son Euro turnuvasında İtalya, İngiltere'yi penaltılarla yenerek şampiyon oldu ve ardından 2022 Dünya Kupası elemelerini kaçıran ülke, kupayı tekrar kaldırabileceklerini umuyor olacak.

Uluslararası turnuvaların pek çok harika hikaye yaratmasıyla, dünyanın dört bir yanından pek çok taraftarın eleme maçlarını izlemek için hiç şüphe yok.

Euro 2024 Elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şey burada...

EURO 2024: Gruplar, Elemeleri, Maçları, Puan Durumu

Euro 2024'e nasıl katılabilirsiniz ?

Bu maçlar için her ülke bir gruba konur ve ülkeler hak kazanmak için sadece kendi gruplarındakilerle oynayacaktır.

Yedi grup vardır ve bu grupların her birinde beşer millet vardır. Bu arada, altı takımlı üç ekstra grup var. Her ülke birbiriyle iki kez oynayacak ve ardından her grubun on galibi ve on grup ikincisi doğrudan Euro 2024'e katılmaya hak kazanacak.

Üç eleme noktası daha var ve bunlar Mart 2024'teki play-off'lardan sonra belli olacak.


İngiltere Euro 2024 Elemeleri Fikstürleri

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.
Millî takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye

Euro 2024 Takvimi

İşte 2024 Euro'nun tam programı (elemeler ve finaller dahil). Bu, resmi UEFA web sitesinden derlenmiştir .

23-25 Mart 2023: Birinci Maç Günü

26-28 Mart 2023: İkinci Hafta

16-17 Haziran 2023: Üçüncü Hafta

19-20 Haziran 2023: Dördüncü Hafta

7-9 Eylül 2023: Beşinci Hafta

10-12 Eylül 2023: Altıncı Hafta

12-14 Ekim 2023: Yedinci Maç Günü

15-17 Ekim 2023: Sekizinci Maç Günü

16-18 Kasım 2023: Dokuzuncu Hafta

19-21 Kasım 2023: Onuncu Maç Günü

Play-off maç tarihleri

21 Mart 2024: Play-off yarı finalleri

26 Mart 2024: Play-off finalleri

Final turnuva tarihleri

14 Haziran 2024: UEFA EURO 2024 final açılışı

14 Temmuz 2024: UEFA EURO 2024 finali


Euro 2024 Eleme Grupları

A Grubu : İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs

B Grubu : Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu : İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu : Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu : Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu : Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu : Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu : Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

Grup I : İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Beyaz Rusya, Andorra

J Grubu : Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn
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