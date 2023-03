EURO 2024: Gruplar, Elemeleri, Maçları, Puan Durumu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

EFA Euro 2024, Gareth Southgate'in İngiltere'si için bir sonraki büyük futbol turnuvasıdır ve bu prestijli etkinliğin elemeleriyle ilgili en son bilgileri açıklayabiliriz.Her Avrupa ülkesinin bu yarışmanın finallerine katılması gerekecek. Ev sahibi Almanya ile (otomatik olarak hak kazananlar) yanında sadece 23 kontenjanları olduğundan, kaçıran bazı büyük ülkeler olacak.Son Euro turnuvasında İtalya, İngiltere'yi penaltılarla yenerek şampiyon oldu ve ardından 2022 Dünya Kupası elemelerini kaçıran ülke, kupayı tekrar kaldırabileceklerini umuyor olacak.Uluslararası turnuvaların pek çok harika hikaye yaratmasıyla, dünyanın dört bir yanından pek çok taraftarın eleme maçlarını izlemek için hiç şüphe yok.Euro 2024 Elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şey burada...Bu maçlar için her ülke bir gruba konur ve ülkeler hak kazanmak için sadece kendi gruplarındakilerle oynayacaktır.Yedi grup vardır ve bu grupların her birinde beşer millet vardır. Bu arada, altı takımlı üç ekstra grup var. Her ülke birbiriyle iki kez oynayacak ve ardından her grubun on galibi ve on grup ikincisi doğrudan Euro 2024'e katılmaya hak kazanacak.Üç eleme noktası daha var ve bunlar Mart 2024'teki play-off'lardan sonra belli olacak.Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak.Millî takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya21.11.2023 22.45 Galler-Türkiyeİşte 2024 Euro'nun tam programı (elemeler ve finaller dahil). Bu, resmi UEFA web sitesinden derlenmiştir .23-25 Mart 2023: Birinci Maç Günü26-28 Mart 2023: İkinci Hafta16-17 Haziran 2023: Üçüncü Hafta19-20 Haziran 2023: Dördüncü Hafta7-9 Eylül 2023: Beşinci Hafta10-12 Eylül 2023: Altıncı Hafta12-14 Ekim 2023: Yedinci Maç Günü15-17 Ekim 2023: Sekizinci Maç Günü16-18 Kasım 2023: Dokuzuncu Hafta19-21 Kasım 2023: Onuncu Maç Günü21 Mart 2024: Play-off yarı finalleri26 Mart 2024: Play-off finalleri14 Haziran 2024: UEFA EURO 2024 final açılışı14 Temmuz 2024: UEFA EURO 2024 finaliA Grubu : İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, KıbrısB Grubu : Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, CebelitarıkC Grubu : İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, MaltaD Grubu : Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, LetonyaE Grubu : Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, MoldovaF Grubu : Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, EstonyaG Grubu : Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, LitvanyaH Grubu : Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San MarinoGrup I : İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Beyaz Rusya, AndorraJ Grubu : Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn