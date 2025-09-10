-
Eşref Rüya bu akşam başlıyor mu, yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Eylül Kanal D yayın akışı listesi...
Haber Tarihi: 10 Eylül 2025 13:45 -
Güncelleme Tarihi:
10 Eylül 2025 13:45
Fenomen dizi Eşref Rüya'nın bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu haline geldi. 2.sezon için geri sayım başlarken, yayınlanan tanıtımda Çağatay Ulusoy'un oynadığı Eşref Tek'in sözleri dikkat çekti. Özellikle "Siz hepiniz Eşref tek" yazılı mezar taşının ardından gelen "Alem buysa racon tek" çıkışı yeni sezonun çalkantılı geçeceğinin habercisi oldu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya için yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizide, bazı sahneler dikkat çekti.
Eşref'i devirdiği görülen Kadir'in "Burası benim şehrim, kuralları ben koyarım" çıkışı, yetimlerin geleceği hakkında soru işareti oluşturdu.
Eşref'in yeni düzen karşısında nasıl bir davranış sergileyeceği ve Rüya ile ilgili sırların ne zaman açığa kavuşacağı merak uyandırdı.
EŞREF RÜYA BU AKŞAM BAŞLIYOR MU?
Eşref Rüya yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü için Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında o saatlerde tekrar bölümü yayılanacak.
BU AKŞAM EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Tims&B imzası taşıyan Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır.
Büyük bir ilgiyle takip edilen Eşref Rüya'nın yeni bölümü 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
10 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ
00:00 Eşref Rüya
01:15 Mandıra Filozofu İstanbul
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 Çiçero
