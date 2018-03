Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86.Bölüm fragmanı İZLE, EDHO'da son bölümde neler oldu?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 84. BÖLÜM ÖZETİ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 75. BÖLÜM FRAGMANI







EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR DİZİSİ 74. BÖLÜM ÖZETİ



Hızır, kızının ölümüne sebebiyet veren düşmanından tüm zor koşullara rağmen intikamını almış, kalbini biraz olsun soğutmuştur.



Bunun gerçekleşmesine olanak sağlayan Nevzat, öldürülenin bir gizli tanık olması nedeniyle, devletin gölgesinin artık Çakırbeyliler üzerinde olmayacağını açıkça belirtir. Böylece masaya kabul görülecekleri konusunda söz verilen yeni isimler, olduğundan daha tehlikeli bir konuma gelir.



Bir an önce yok edilmeleri mevzusunda uzlaşılsa da Kimsesiz Yaşar masada yapacağı hamlesiyle dokunulmaz olmayı başaracaktır.



Tam bitti denilen yerden yeniden başlayan felaketler zinciri kimsenin rahat bir nefes almasına izin vermez.



Zeyno'nun intikamının alınmasında büyük katkısı olan Servet, kısa zamanda düşmanlar tarafından fark edilir.



Mübeccel'i de yanına alarak bir an önce ülkeyi terk etmekten başka çaresi kalmaz. Yapacakları yolculuğun varacağı yeri ise kimse tahmin edemeyecektir.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 74. BÖLÜM FRAGMANI







EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 73. BÖLÜM ÖZETİ



Hızır Çakırbeyli için yola çıkan kurşun hedefini şaşırınca Zeyno'nun hayatına mal olur. Çakırbeyli Ailesi bu kez en günahsızlarını bırakır toprağa. Canından can giden Meryem günahlarının bedelini bu denli ağır ödediğinden yakınır. Kızının katilinin bulunması artık hayattaki tek amacıdır ve bunun için yapamayacağı şey yoktur. Aileyi karanlığa boğan kaybın faillerini bulmak için herkes üstüne düşeni yapacaktır. Bu seferberlikte düşmana en çok yaklaşan ise Ceylan olacaktır.Ceylan'ın görüştüğü kişiler bir isim vermenin karşılığında Ünal Kaplan'ın masasına oturmayı teklif ederler. Hızır'ı, yıkıcı hamleleriyle geri döndürmeyi başaran güçlerin tetikçilerine ulaşılacaksa eğer bu isteğin gerçekleşmesi imkansız olmayacaktır. Diğer bir kızını kaybeden baba Ünal Kaplan da Çakırbeyli Ailesi için yardıma hazırdır ama bu savaşın ne kadar kanlı olacağının da farkındadır.



DEMET AKALIN ŞARKI SÖYLEDİ



Ünlü popçu Demet Akalın'ın dizi için Ahmet Aslan'la birlikte seslendirdiği Çeşm-i Siyahım türküsü, cenaze sahnesinde yer aldı. Aşık Mahzuni Şerif'e ait türkü, seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Akalın'ın türkü performansı ise dizinin sevenlerinden tam not aldı.









ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu haftanın fragmanı yayınlandı. 85. bölümün bitmesinin hemen ardından yeni 86. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...Hızır Çakırbeyli en büyük darbeyi hiç beklemediği yerden almıştır. Zeynep'in ölümünün arkasından Nevzat'ın çıkması hem Çakırbeyli ailesinin hem de Ünal Kaplan'ın masasının akıbeti açısından büyük önem taşır. Yüzleştiği gerçekle yıkılan Hızır'ın şahsi bir zafiyet göstermesi halinde ortalık toz duman olacaktır. Bu yüzden Ekrem başta olmak üzere tüm masa üyeleri kendilerini kurtarmak için harekete geçerler. Masanın Hızır'dan gizli yaptığı planlardan nasibini alan ilk kişi Mürsel olacaktır. Kurduğu oyunda asıl köşeye sıkışan Nevzat'ın ise başına geleceklerden nas?ıl kurtulacağı merak konusudur.Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır. Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır... Ev ahalisi Hızır ve Meryem'i barıştırmanın yollarını aramaktadır. En vurucu hamle, oturup daha fazla bir şey yapmadan beklemek niyetinde olmayan Ömer'den gelir. Bu sayede eve kadar giren Candan beklemediği tepkilerle karşılaşacaktır.Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır.Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır...Ev ahalisi Hızır ve Meryem'i barıştırmanın yollarını aramaktadır. En vurucu hamle, oturup daha fazla bir şey yapmadan beklemek niyetinde olmayan Ömer'den gelir. Bu sayede eve kadar giren Candan beklemediği tepkilerle karşılaşacaktır.Hızır, Ekrem'den başka hainlerin de olduğunu fark etmiş, bir an önce hapishaneden kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Dışarıda olup bitenlerin sorumlularıyla yüzleşmek ve ailesinin başına gelenlerin hesabını sormak varken eli kolu bağlı oturması mümkün değildir.Ünal Kaplan, en yakınındaki adam tarafından yıllarca kandırıldığını öğrenir ve yaşadığı suçluluk duygusuyla kendine bir günah keçisi arar. Bir yandan da Hızır'ın dışarıya çıktıktan sonra yapacaklarından nasibini almamak için kolları sıvayacaktır. Aynı korkuya sahip olan diğer isim Ekrem ise yapacağı bir hamleyle dengeleri değiştirecektir.Hala firar durumunda olan İlyas'ın öfkesi, Mürsel'i bir türlü köşeye sıkıştıramadığı için günden güne artar. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan Mürsel de hapishanedekileri bitirme konusunda kararlıdır. Tipi'den sonra sıra Kimsesiz Yaşar'dadır.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölümde; Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel. Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır. Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır. Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir., senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Ozan Akbaba ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştıkları devlet ve mafya konulu aksiyon dizisidir.Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır Sevmekten hiç kaçmaz Sevilmeyi de pek sever Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır Vefakar bir dosttur Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...