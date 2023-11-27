Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 11:02

Erzurum okullar tatil mi? Son dakika 27 Kasım Erzurum Valiliği açıkladı

27 Kasım Erzurum okullar tatil mi? Son dakika bugün Erzurum'da okular tatil mi? Erzurum valiliğinden açıklama var mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Yurt genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı tedirgin olan veliler ve öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Erzurum okullar tatil mi? Son dakika 27 Kasım Erzurum Valiliği açıkladı
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Bugün Erzurum'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Erzurum Valiliği ve Erzurum Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Erzurum'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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 ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ? (27 KASIM 2023)

Yoğun kar yağışının devam ettiği Erzurum'da eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'da sabah saatlerdinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum Valiliği Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

MGM'DEN 28 İLETURUNCU VE SARI KOD!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay'ı turuncu kodla uyarırken, 27 ili ise sarı kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde;


Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

 
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