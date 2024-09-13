Haber Tarihi: 13 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 10:22

Erzincan ve Kütahya'da deprem mi oldu? 14 Eylül bugün deprem mi oldu?

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Erzincan ve Kütahya'da deprem mi oldu? 14 Eylül bugün deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler ile gün içerisinde olan depremlerin derinlik, saat ve şiddet bilgileri anlık olarak gösteriliyor.

13 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Kütahya ve Eskişehir'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, son depremler listesini araştırmaya başladı.

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli tarafından açıklanan bilgilere göre Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Civli köyünde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 09.03 sıralarında 5 km derinliğinde meydana gelen deprem Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak gibi çevre illerden de hissedildi.
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