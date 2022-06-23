Errick McCollum, Türkiyeye geri döndü

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Errick McCollum ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımında oynayan Errick McCollum'un 2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Amerikalı 34 yaşındaki basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabiliyor.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımında oynayan Errick McCollum'un 2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Amerikalı 34 yaşındaki basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabiliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ