Ermenistan Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

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Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Ermenistan maçıyla 8 adımlık yolculuğun ilk adımını atacaklarını söyleyen Kuntz, "Kafamda kaybetmek gibi bir senaryo yok" diye konuştu. Ay Yıldızlılar, Hırvatistan maçı öncesi herhangi bir sürprize izin vermeden sahadan ayrılmak isterken Ermenistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak konusu. İşte detaylar...Ermenistan ve Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.Ay-yıldızlıların kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor): Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)25 Mart 2023Ermenistan-Türkiye28 Mart 2023Türkiye-Hırvatistan16 Haziran 2023Letonya-Türkiye19 Haziran 2023Türkiye-Galler8 Eylül 2023Türkiye-Ermenistan12 Ekim 2023Hırvatistan-Türkiye15 Ekim 2023Türkiye-Letonya21 Kasım 2023Galler-Türkiye