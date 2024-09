Erdoğan BM'de ne zaman, saat kaçta konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM konuşması için gittiği ABD ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımı dünyaya anlatacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşması ne zaman, saat kaçta?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KONUŞMASI 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımı dünyaya anlatacak. Erdoğan, 24 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.



Özel uçak "CAN" ile TSİ 23.57'de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi. Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.



Genel Kurul'da 14'ncü kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek. Erdoğan, barış için Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKEVİ GİRİŞİNDE SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI



Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.



TURKEN FOUNDATİON'I ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti. Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne gitti.

