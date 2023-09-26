Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu ve Jorge Jesus ile aynı dili konuşmasının Brezilya'ya alışmasında etkili olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı!
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26 Eylül 2023 17:32
Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilya'da şu ana kadar işlerin kendisi adına iyi gittiğini söyleyen Enner Valencia, Güney Amerika'ya geri dönmesiyle ilgili, "Evet, buna ihtiyacım vardı. Avrupa'dayken elimden geldiğince maçları izlemeye çalıştım. Şimdi buradayım, harika bir kulüp için oynuyorum ve önemli galibiyetler alıyorum. Burada, Güney Amerika'da oyuna duydukları tutkuyu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız" dedi.

"FENERBAHÇE İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI"

Valencia, Internacional'e transferinin ardından dil sorunu yaşamamasının Fenerbahçe dönemiyle ilgili olduğunu söyledi. Fenerbahçe döneminde takımda birçok futbolcu ve teknik direktör (Jorge Jesus) ile aynı dili konuştuğunu aktaran golcü futbolcu, "Fenerbahçe'deki deneyimim bana gerçekten yardımcı oldu. Buraya alışmamı kolaylaştırdı" sözlerini kullandı.

Internacional forması altında şu ana kadar 13 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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