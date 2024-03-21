En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar 2024

Emekli Promosyonu 2024: Ziraat Bankası, İşbank, Akbank emekli promosyonu ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar! Emekli promosyonunda bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar, mart ayına özel kampanyaları SSK, Bağ-Kur emeklilerin erişimine sundu. Emekli maaşını üç yıl süre ile başka bir bankaya taşımak isteyenler, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. İşte 2024 mart ayı emekli banka promosyonunda güncel kampanyalar...



YENİ PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL'YE ULAŞTI



Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 mart ayında ING Türkiye promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi.



Bu doğrultuda ING Türkiye'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.



EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.



Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.



Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.



Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:



İNG EMEKLİ PROMOSYONU



SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.



1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,



3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,



3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,



7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL



10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.



YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU



12.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası



1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.



Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;



bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;



3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;



7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;



10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.



AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.



Tablo şu şekilde;



3.500 TL altı 6.000 TL



3.500 - 7.499 TL 7.000 TL



7.500 - 9.999 TL 9.000 TL



10.000 TL ve üzeri 10.000 TL



GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi!





Üstelik şimdi Mobil'den müşterimiz olup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat!



Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024'tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!



Mobil'den müşterimiz olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı!



İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!



SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.



T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.



QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU



8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü !



Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon



Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon



Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon



DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU



Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı!



0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL



3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL



7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL



VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU



1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;



3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,



3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,



7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,



10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL



ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;



3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,



3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,



7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,



10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,



3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.



3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.



10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL



Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon



ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU



Şekerbank'ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.



Buna göre maaş aralığınız:



0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;



3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;



7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;



10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

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