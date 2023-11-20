Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 15:37

En uzun gece ne zaman? 2023 Ekinoks ne zaman?

Kış Gündönümü'nde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. Peki, kış gün dönümü ne zaman? En uzun gece ne zaman? 2023 Ekinoks ne zaman?

En uzun gece ne zaman? 2023 Ekinoks ne zaman?
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Ekinoks tarihleri, Eylül ayıyla beraber merak edilen konulardan biri. Gece ile gündüz eşitliği durumu olan ekinoks ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Gündönümü ise yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlere denir. Bu süreçte de bulunulan yarımküreye göre gündüzler veya geceler uzamaya ya da kısalmaya başlar. Peki ekinoks ne zaman? En uzun gece hangi tarihte? İşte ayrıntılar... 

EN UZUN GECE NE ZAMAN 2023?
"En uzun gece" genellikle kış gündönümü olarak bilinen Aralık ayında gerçekleşir. Kış gündönümü, yani güneşin gökyüzünde en düşük noktaya indiği ve gece süresinin en uzun olduğu gün, Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık civarında gerçekleşir. Bu tarih, kuzey yarım kürede kışın başlangıcını temsil eder. Ancak, bu durum güney yarımkürede tam tersidir; orada yaz gündönümü gerçekleşir ve bu, güneşin en yüksek noktaya ulaştığı ve gündüz süresinin en uzun olduğu gün demektir.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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