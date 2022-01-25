Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Yönetimi, en az Domagoj Vida kalitesinde bir stoper transferi için çalışmalara başladı. Avrupa ve Güney Amerika liglerinde araştırmalarını sürdüren siyah beyazlılar, diğer yandan bu transfere kaynak yaratmaya uğraşıyor.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, özellikle İtalya ve Almanya'dan üç stoperle ilgilendiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:



EN KISA SÜREDE BiTiRECEĞiZ



"Amacımız hem kadro dışı olan futbolcuları göndermek hem de kaliteli bir stoper almak. Vida gibi bir oyuncuya alternatif bulmak tabii ki zor. İtalya ve Almanya'dan üç stoperi takip ediyoruz. Ama şu anda bu transferi yapmamız mümkün değil. Çünkü Ljajic, Douglas, Lens ve Hasic halen kadromuzda bulunuyor. İstediğimiz stoperi alabilmemiz için bu oyuncuları gönderip maliyetlerinden kurtulmamız gerekiyor. Bu işi en kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz."





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