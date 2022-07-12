"GALATASARAY'DA KAPTAN OLMAK İSTİYORUM"

"KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

EMİN BAYRAM'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen genç oyunculardan Emin Bayram, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Emin Bayram, Sevilla'ya transfer olan Marcao hakkında konuştu ve kaptanlık mesajı verdi.Emin Bayram, "Marcao çok önemli bir oyuncu. Genç bir oyuncuyum. Ben Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum. Kaptanlardan biri olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Kendisini sürekli geliştirdiğine vurgu yapan Bayram, "Oyun kurulumunda bu sene oynadıktan sonra birebirlerde daha iyi olduğumu düşünüyorum. Hava toplarında da daha iyiyim. Akademideki gibi değilim. Kendimi geliştirdim. Okan Buruk hocam da yardımcı oluyor, teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.Bilindiği üzere Emin Bayram, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da kiralık oynadı. 2003 doğumlu futbolcu, 30 maçta 2298 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.